Пашинян готов уйти в отставку, если проиграет досрочные выборы

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает консультации с политическими силами по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, уже сейчас очевидно, что оппозиционный процесс с требованием отставки премьера не нашел народной поддержки. У оппозиции были все возможности генерировать поддержку граждан – она владеет колоссальными финансовыми, информационными, организационными ресурсами, она проводила митинги, но не только не смогла обеспечить народную поддержку своим требованиям, но и сократила число сторонников.

"Никто не может сказать, что мы удерживали власть грубой силой, наоборот, нас обвиняют в чрезмерной мягкости. Но все это не отменяет моих обязательств и обязательств моей команды перед обществом. Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу беспечно относиться к должности премьера, переданной мне народом", - написал Пашинян в своем Facebook.

Дальнейшую судьбу страны сейчас должен решать народ, посредством свободного волеизъявления. И он как премьер считает себя гарантом этого волеизъявления. Пашинян готов по требованию народа оставить пост премьера, но оставить ее только по решению народа.

Также он готов в случае подтверждения доверия со стороны народа и дальше руководить государством в столь сложный период.

Узнать ответы на все эти вопросы можно только одним способом – проведением внеочередных парламентских выборов. Исходя из вышеперечисленного, Пашинян приглашает парламентские силы, а также заинтересованные в проведении досрочных выборов непарламентские партии на консультации.

Напомним, оппозиционные силы и их сторонники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, обвиняя его в предательстве национальных интересов.

Ранее оппозиция дала правящей парламентской фракции "Мой шаг" время до 18:00 часов 22 декабря, чтобы прийти и вместе с руководителями движения обсудить варианты отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После того, как из фракции никакой реакции не последовало, организаторы митингов заявили, что это делает оппозицию решительнее и сильнее.

Полиция в этом усмотрела признаки состава преступления, предусмотренного статьей 301.1 (Принуждение президента республики, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или угрозы применения насилия по отношению к ним к совершению или не совершению какого-либо действия, вытекающего из их полномочий, которое не направлено на завладение властью - наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 10 лет) Уголовного кодекса Армении.

Лидеры и активисты оппозиции периодически вызываются в правоохранительные органы, есть задержанные.