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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Кавказ
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201227/250462092/Prezident-Azerbaydzhana-pozdravil-premera-Gruzii.html

Азербайджано-грузинские отношения развиваются в соответствии с волей народов, которые исторически связаны прочными узами дружбы и добрососедства, отметил азербайджанский лидер

ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Сердечно поздравляю вас по случаю переназначения на пост премьер-министра Грузии.

Сегодня азербайджано-грузинские отношения динамично и всесторонне развиваются в соответствии с волей наших народов, которые исторически связаны прочными узами дружбы и добрососедства.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, и.о. главы Минэкономики Грузии Натия Турнава и гендиректор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе подписали соглашение
Government of Georgia / FB
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Верю, что наши постоянно расширяющиеся связи в политической, экономической и гуманитарной сферах, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут способствовать благосостоянию наших народов, укреплению стратегического партнерства между нашими странами.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности", - говорится в поздравлении главы государства.

Парламент Грузии выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария 24 декабря. Парламент также одобрил представленную теперь уже премьер-министром Георгием Гахария правительственную программу "Для строительства европейского государства». В ней определена основная цель правительства - преодоление созданного пандемией кризиса, быстрое восстановление экономики и развитие, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.

Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (107)
Теги:
Георгий Гахария, Ильхам Алиев, Азербайджан, Грузия


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