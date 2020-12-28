Число выявленных в Азербайджане случаев COVID-19 превысило 215 тысяч

С конца февраля в стране выявлен 215 483 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 172 019 человек вылечились, 2 538 - скончались

ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 772 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее - 1519), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как сообщили в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, 3048 человек вылечились и были выписаны домой (4471 пациент соответственно).

При этом 39 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались от осложнения сопутствующих заболеваний.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен в общей сложности 215 483 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 172 019 человек вылечились, 2 538 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 40 926 человек.

За последние сутки проведено 9 502, всего за прошедшее время – 2 163 064 теста на выявление коронавируса.