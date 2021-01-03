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Медработники перед зданием медицинского центра Сурб Григор Лусаворич в Еревaне

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 160 тысяч

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1647)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210103/250529313/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-160-tysyach.html

В Армении ситуация с коронавирусом все еще продолжает оставаться тревожной. Специалисты призывают население соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 160 027, сообщает Sputnik Армения

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 2 января, таких случаев было 159798. Таким образом, за сутки выявлено 229 новых случаев заражения.

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От осложнений коронавируса в Армении скончались 2850 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 688 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 144 091. На лечении находятся 12 398 человек. Общее количество проведенных тестов – 597 504.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1647)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Армения


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