Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 160 тысяч

В Армении ситуация с коронавирусом все еще продолжает оставаться тревожной. Специалисты призывают население соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 160 027, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 2 января, таких случаев было 159798. Таким образом, за сутки выявлено 229 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2850 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 688 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 144 091. На лечении находятся 12 398 человек. Общее количество проведенных тестов – 597 504.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.