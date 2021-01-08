Пашинян назвал приоритетные направления Армении в Карабахе

Одним из них является разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций, отметил армянский премьер

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана обмен пленными с азербайджанской стороной и разблокирование региональных транспортных коммуникаций в Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер на своей странице в Facebook привел два приоритетных направления реализации положений документа.

"Первое – довыполнение восьмого пункта заявления, согласно которому должен быть произведен полноценный обмен пленными, заложниками и иными удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Для нас важно также проведение масштабных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий", - написал Пашинян в Facebook.

Вторым направлением, по его словам, является "разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций". Пашинян отметил, что это означает как выполнение грузоперевозок и налаживание транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, так и транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.

"Вновь обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина "коридор", касающегося города Мегри или иной территории Армении. Выбор маршрутов сообщений из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахичевань является темой отдельных обсуждений. Важное условие их продуктивности – обмен пленными, заложниками, иными удерживаемыми лицами, телами погибших, а также повышение эффективности и расширение масштабов поисково-спасательных работ", - сказал Пашинян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остались на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы. Они расположились вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.