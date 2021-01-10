Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Москве в понедельник

На встрече лидеров подписание каких-либо документов, касающихся Карабаха или территориальных вопросов, не планируется

ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги, сообщает пресс-служба Кремля.

Трехсторонние переговоры намечены на 11 января.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", — говорится в сообщении.

Ранее информацию о предстоящей в российской столице встрече подтвердили и в пресс-службе Пашиняна. Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян, в частности, отметила, что на встрече лидеров в Москве подписание каких-либо документов, касающихся Карабаха или территориальных вопросов, не планируется.

Речь пойдет об открытии региональных коммуникаций, международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных регионов Армении в Сюникскую область (дорога из Еревана в Мегри по Нахичеванской автономии).

Что касается принятия совместного заявления по итогам встречи, то это будет зависеть от решения вопроса военнопленных и поиска останков погибших военнослужащих, подчеркнули в пресс-службе армянского премьера.