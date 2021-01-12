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В Армении рассказали подробности о переговорах по российской вакцине от COVID-19

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Кавказ
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Темы:
Помощь России странам мира в борьбе с COVID-19 (39)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210112/250593263/V-Armenii-rasskazali-podrobnosti-o-peregovorakh-po-rossiyskoy-vaktsine-ot-COVID-19.html

Прививки против коронавируса людям, входящим в группу риска, планируется начать в Армении уже в конце января – первой половине февраля

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну российской вакцины против коронавируса, а также трех вакцин других стран-производителей, рассказала заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян. Об этом пишет РИА Новости.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V доставлена в Венгрию для клинических исследований (19 ноября 2020). Будапешт
© photo : press office of the MFA of Hungary
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Двадцать первого ноября пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.

"Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины "Спутник V", сейчас мы ведем переговоры (о поставках – ред.) с российским производителем. Ведутся также переговоры по возможным поставкам вакцин Pfizer/BioNtech, компании Moderna, AstraZeneca", – сказала Саакян в ходе пресс-конференции.

По ее словам, не известно, какая именно из этих вакцин поступит в страну раньше, потому что это связано с логистикой.

"Мы планируем приобрести вакцины для 10% населения Армении, только для групп риска", – отметила Саакян.

Вакцина против COVID-19 Спутник V
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Полмиллиона доз российской вакцины "Спутник V" ждут в Сербии

Замгендиректора центра сообщила, что у республики также есть действующее соглашение в рамках Глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).

В рамках борьбы с коронавирусом в стране до 11 июля объявлен карантин. По состоянию на 12 января в стране подтверждены 162 643 случая коронавируса, скончался 2 941 человек.

Темы:
Помощь России странам мира в борьбе с COVID-19 (39)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Армения, Вакцина


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