В Армении рассказали подробности о переговорах по российской вакцине от COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну российской вакцины против коронавируса, а также трех вакцин других стран-производителей, рассказала заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян. Об этом пишет РИА Новости.

© photo : press office of the MFA of Hungary