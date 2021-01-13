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Армяно-грузинская граница

Армения открыла сухопутные и воздушные границы для всех иностранцев

© photo: Sputnik / Gor Margaryan
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210113/250607394/Armeniya-otkryla-sukhoputnye-i-vozdushnye-granitsy-dlya-vsekh-inostrantsev.html

МИД Армении рассказал, при каких условиях иностранцы могут въехать в страну и какие документы необходимо предоставить на границе

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Армения открывает сухопутные и воздушные границы для всех иностранцев с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

При въезде на территорию Армении через воздушные и сухопутные пограничные пропускные пункты граждане иностранных государств должны иметь при себе сертификат не более 72 часов давности, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус. В противном случае этим гражданам придется находиться в самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

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© Sputnik / STRINGER
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"Документ должен быть на армянском, русском либо английском языке, на бланке медучреждения, где был проведен тест и с указанием личных данных пассажира. Сертификат должен быть подписан главой медучреждения и заверен печатью", - говорится в сообщении МИД.

Режим карантина был продлен в Армении 11 января. Были отменены некоторые ограничения. Отменяются ограничения на число людей в ходе общественных мероприятий (ранее разрешалось не более 60 человек). Таким образом, церковные литургии, концерты и выставки, а также праздничные и траурные мероприятия можно будет проводить без ограничения числа участников.

С начала 2021 года в Армении ежедневно выявляется около 300 новых случаев заражения коронавирусом.



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