Армения открыла сухопутные и воздушные границы для всех иностранцев

МИД Армении рассказал, при каких условиях иностранцы могут въехать в страну и какие документы необходимо предоставить на границе

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Армения открывает сухопутные и воздушные границы для всех иностранцев с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

При въезде на территорию Армении через воздушные и сухопутные пограничные пропускные пункты граждане иностранных государств должны иметь при себе сертификат не более 72 часов давности, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус. В противном случае этим гражданам придется находиться в самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

"Документ должен быть на армянском, русском либо английском языке, на бланке медучреждения, где был проведен тест и с указанием личных данных пассажира. Сертификат должен быть подписан главой медучреждения и заверен печатью", - говорится в сообщении МИД.

Режим карантина был продлен в Армении 11 января. Были отменены некоторые ограничения. Отменяются ограничения на число людей в ходе общественных мероприятий (ранее разрешалось не более 60 человек). Таким образом, церковные литургии, концерты и выставки, а также праздничные и траурные мероприятия можно будет проводить без ограничения числа участников.

С начала 2021 года в Армении ежедневно выявляется около 300 новых случаев заражения коронавирусом.