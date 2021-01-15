Гражданам Азербайджана продлили паспорта

В случае, если азербайджанские граждане, находящиеся в Грузии, хотят вернуться на родину, они должны обратиться в посольство

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Для граждан Азербайджана, находящихся в Грузии, продлили до 1 июля срок действий паспортов, сообщает посольство Азербайджана.

"В связи с трудностями, вызванными пандемией коронавируса, для того, чтобы пребывание граждан Азербайджанской республики не стало нелегальным, в том числе в Грузии, и они могли продолжить свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, срок действия всех типов паспортов граждан Азербайджана (дипломатических, служебных и общегражданских) в Грузии продлен до 1 июля 2021 года" - цитирует Первый канал сообщение посольства.

По информации посольства, в случае, если азербайджанские граждане, находящиеся в Грузии, хотят покинуть страну и вернуться на родину, они должны обратиться в посольство Азербайджанской Республики.

Из-за пандемии граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта.