В Азербайджане смягчили карантин и продлили его до 1 апреля

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля, сообщает Sputnik Азербайджан.

С 25 января отменяются ограничения деятельности для таких коммерческих объектов, как торговые объекты – за исключением торговых центров-моллов и обслуживание на месте для объектов общепита. Кроме того, с указанной даты возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, включая обслуживание на дому, музеев и выставочных салонов, а также междугородние перевозки.

С 00:00 1 февраля на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.

При этом во всех сферах разрешенной деятельности следует придерживаться всех предписаний и требований, ранее утвержденных Кабмином.

Однако осталось в силе решение о приостановке работы метрополитена Баку, прекращения пассажироперевозок общественным транспортом по субботам и воскресеньям, вплоть до завершения карантинного режима.

Согласно решению, с 00:00 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.

При этом в Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в пять городов и 12 районов.

Также является обязательным ношение защитных масок, согласно предписаниям, изданным на протяжении всего карантинного режима.