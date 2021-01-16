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Ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом

В Азербайджане смягчили карантин и продлили его до 1 апреля

© photo: Sputnik / Murad Orujov
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1671)
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Решение снять некоторые ограничения принято в связи с наблюдающейся стабильностью распространения заболевания

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля, сообщает Sputnik Азербайджан.

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С 25 января отменяются ограничения деятельности для таких коммерческих объектов, как торговые объекты – за исключением торговых центров-моллов и обслуживание на месте для объектов общепита. Кроме того, с указанной даты возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, включая обслуживание на дому, музеев и выставочных салонов, а также междугородние перевозки.

С 00:00 1 февраля на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.

При этом во всех сферах разрешенной деятельности следует придерживаться всех предписаний и требований, ранее утвержденных Кабмином.

Однако осталось в силе решение о приостановке работы метрополитена Баку, прекращения пассажироперевозок общественным транспортом по субботам и воскресеньям, вплоть до завершения карантинного режима.

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Согласно решению, с 00:00 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.

При этом в Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в пять городов и 12 районов.

Также является обязательным ношение защитных масок, согласно предписаниям, изданным на протяжении всего карантинного режима.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1671)
Теги:
Азербайджан, Вакцина


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