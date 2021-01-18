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Азербайджанские и турецкие военные в Карсе

Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения

© photo : Republic of Turkey Ministry of National Defence
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210118/250633408/Azerbaydzhan-i-Turtsiya-provedut-sovmestnye-voennye-ucheniya.html

Азербайджанские военнослужащие отправились в Карс для участия в совместных военных учениях "Зима-2021"

ТБИЛИСИ, 18 фев - Sputnik. С 1 по 12 февраля будут проведены совместные турецко-азербайджанские военные учения, сообщает Sputnik Азербайджан.

 

Сообщается, что азербайджанские военнослужащие, которые примут участие в совместных турецко-азербайджанских военных учениях "Зима-2021", уже отправились в Карс.

Последние азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран прошли в августе 2020 года. В учениях были задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.



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