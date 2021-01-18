Масштабная вакцинация от коронавируса стартует в Азербайджане

Азербайджан для вакцинации выбрал китайскую разработку "CoronaVac" в связи с ее эффективностью, условиями поставок и другими характеристикам

ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. В понедельник, 18 января, в Азербайджане начинается иммунизация от коронавируса. Вакцинация будет проводиться на основе "Стратегии вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета министров, сообщает Sputnik Азербайджан.

В документе отмечается, что вакцинация от COVID-19 должна проводиться на основе максимально полного охвата групп населения особого и высокого риска, и в целом на добровольной основе среди населения.

Группы населения высокого риска, которые будут охвачены вакцинацией от COVID-19, включают:

социальная:

- медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал, технический персонал);

- сотрудники правоохранительных органов;

- военнослужащие;

- задержанные, арестованные и осужденные лица;

- работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно проживающие в социальных учреждениях, работники центров ASAN и DOST, сектора общественного транспорта, операторов и провайдеров телекоммуникационных услуг, работники, непосредственно контактирующие с населением в почтовом и банковском секторах;

медицинская:

- пожилое население старше 65;

- лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, хронические больные гемодиализом, сахарным диабетом II типа (≥50), ожирением (≥18).

Пункты вакцинации от COVID-19 будут созданы при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях. Минздрав, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB, министерство юстиции в течение 2021 года должны обеспечить создание таких пунктов при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Для желающих привиться граждан будет доступна электронная система записи на прием.

Азербайджан для вакцинации выбрал китайскую разработку "CoronaVac" в связи с ее эффективностью, условиями поставок и другими характеристикам, сообщили ранее в министерстве здравоохранения. Согласно имеющимся договоренностям, Азербайджан получит четыре миллиона доз, которые первоначально будут доставлены в Турцию, где пройдет исследование препарата на эффективность, после чего будет проведена ее упаковка и вакцина будет доставлена в республику.