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Масштабная вакцинация от коронавируса стартует в Азербайджане

© REUTERS / Martin Bureau
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1676)
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Азербайджан для вакцинации выбрал китайскую разработку "CoronaVac" в связи с ее эффективностью, условиями поставок и другими характеристикам

ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. В понедельник, 18 января, в Азербайджане начинается иммунизация от коронавируса. Вакцинация будет проводиться на основе "Стратегии вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета министров, сообщает Sputnik Азербайджан.

В документе отмечается, что вакцинация от COVID-19 должна проводиться на основе максимально полного охвата групп населения особого и высокого риска, и в целом на добровольной основе среди населения.

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© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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Группы населения высокого риска, которые будут охвачены вакцинацией от COVID-19, включают:

социальная:

- медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал, технический персонал);

- сотрудники правоохранительных органов;

- военнослужащие;

- задержанные, арестованные и осужденные лица;

- работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно проживающие в социальных учреждениях, работники центров ASAN и DOST, сектора общественного транспорта, операторов и провайдеров телекоммуникационных услуг, работники, непосредственно контактирующие с населением в почтовом и банковском секторах;

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© photo: AFP 2020 / NICOLAS MAETERLINCK
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медицинская:

- пожилое население старше 65;

- лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, хронические больные гемодиализом, сахарным диабетом II типа (≥50), ожирением (≥18).

Пункты вакцинации от COVID-19 будут созданы при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях. Минздрав, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB, министерство юстиции в течение 2021 года должны обеспечить создание таких пунктов при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях.

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Для желающих привиться граждан будет доступна электронная система записи на прием.

Азербайджан для вакцинации выбрал китайскую разработку "CoronaVac" в связи с ее эффективностью, условиями поставок и другими характеристикам, сообщили ранее в министерстве здравоохранения. Согласно имеющимся договоренностям, Азербайджан получит четыре миллиона доз, которые первоначально будут доставлены в Турцию, где пройдет исследование препарата на эффективность, после чего будет проведена ее упаковка и вакцина будет доставлена в республику.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1676)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


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