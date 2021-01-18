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Пожар в Гирканском национальном парке Азербайджана

В национальном парке Азербайджана четвертые сутки бушует пожар

Sputnik / Rahim Murad
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Локальные очаги возгорания в труднодоступной горной местности не дают возможности полностью потушить пожар на приграничной с Ираном территории

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Пожар в Гирканском национальном парке Азербайджана бушует четвертые сутки.

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), локальные очаги возгорания не дают возможность полностью потушить пожар.

Напомним, что к тушению пожара на территории Астаринского района привлечен самолет-амфибия "БЕ-200ЧС". Ликвидацию огня в высокогорной и труднодоступной лесной местности затрудняет ветер, не стихающий на протяжении нескольких дней.

Для тушения пожара и предотвращения его распространения на место привлечены дополнительные силы МЧС, Южного регионального центра, Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных учреждений министерства экологии и природных ресурсов

Известно, что горит участок на границе между Азербайджаном и Ираном. Причина возгорания до сих неизвестна.



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