Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 166 тысяч

В Армении ситуация с коронавирусом все еще продолжает оставаться тревожной. Специалисты призывают население соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 166 036, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 января, таких случаев было 165 909. Таким образом, за сутки выявлено 173 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3039 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 751 (плюс 4 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 154 708. На лечении находятся 7538 человек. Общее количество проведенных тестов – 636 765.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.