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Дорожный указатель у поселка Коби на Военно-Грузинской дороге

"Тоннель спасения" - Армения приветствует решение Грузии построить дорогу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кавказ
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210125/250706040/Tonnel-spaseniya---Armeniya-privetstvuet-reshenie-Gruzii-postroit-dorogu.html

Строительство дороги Квешети-Коби в обход лавиноопасного участка Гудаури-Коби на военно-грузинской трассе, связывающей Грузию и Россию, выгодно не только грузинской стороне, но и армянским перевозчикам

ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Грузия в этом году начинает реализацию масштабного проекта, направленного на устранение проблем, связанных с дорогой к КПП "Верхний Ларс" и обеспечением бесперебойного транспортного сообщения в направлении к этому важному контрольно-пропускному пункту, передает Sputnik Армения.

Речь идет о Квешети-Коби – объездной дороге самого сложного и опасного участка Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также 6 мостов и 5 тоннелей, в том числе девятикилометрового тоннеля под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

Новая дорога в объезд Хашури на скоростной автомагистрали Восток-Запад (E60)
photo: Department of Highways / FB
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Специалист по общественным связям и информации Дорожного департамента министерства территориального управления и инфраструктур Армении Лилит Григорян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметила, что наша страна приветствует любую инфраструктурную программу, которая может способствовать облегчению грузоперевозок из нашей страны и обратно.

"Реконструкция Квешети-Коби и строительство тоннеля сделают безопаснее и облегчат грузоперевозки из Армении в Россию и наоборот", – сказала Григорян.

Она отметила: в Армении надеются, что дорога будет функционировать в любое время года бесперебойно.

Строительство дороги на Рикотском перевале
photo: Roads Department of Georgia / FB
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В свою очередь значение проекта как для Грузии, так и для Армении в беседе с корреспондентом Sputnik Армения подчеркнул также генеральный секретарь Ассоциации международных грузоперевозчиков Грузии Гия Ципурия.

"Проект разделен на два лота, дорога будет асфальтобетонной. Кроме того, действующая дорога через Гудаури-Коби – самый сложный участок, протяженность которого составляет 35 километров. Водители фур проезжают его за час и более", - сказал Ципурия.

По его словам, имплементация проекта позволит сократить путь до 12 километров, что привет к сокращению затрачиваемого на дорогу времени почти в два раза. Кроме того, модернизованный маршрут значительно облегчит жизнь перевозчикам, обеспечит безопасный проезд и бесперебойное транспортное сообщение.

Машины едут по заснеженному Рикотскому перевалу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Эксперт отметил, что тоннель шириной 15 метров и длиной 9 километров - проект беспрецедентного масштаба в стране. Ципурия подчеркнул, что новый путь важен в первую очередь для Грузии, однако он также существенен и для Армении, для которой на этом этапе это единственная дорога к России.

Он напомнил, что ежегодно только из Армении через КПП "Верхний Ларс" и обратно перевозчики выполняют как минимум 10 тысяч рейсов. В этом году это количество может возрасти до 15 тысяч, за счет поставок пшеницы и других зерновых культур.

Однако он, как и армянские эксперты, уверен, что несмотря на действующий маршрут Ереван должен диверсифицировать поставки. Наиболее приемлемым в текущих реалиях Ципурия считает мультимодальный тип перевозок: из Еревана в Поти по железной дороге или автомобильному пути, оттуда - в российский порт Новороссийск паромом и в другие города России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (135)
Теги:
Строительство дороги, Военно-грузинская дорога, Армения, Грузия


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