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Фуры на межгосударственной трассе M-4

Фуры с армянскими номерами забросали камнями в Грузии - полиция возбудила дело

© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Кавказ
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Темы:
Происшествия в Грузии (2371)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210125/250706187/Fury-s-armyanskimi-nomerami-zabrosali-kamnyami-v-Gruzii---politsiya-vozbudilo-delo.html

Сотрудники правоохранительных органов Грузии ведут работу, чтобы установить все обстоятельства инцидента с армянскими фурами в районе Квемо Поничала

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. По данным посольства Армении в Грузии, неизвестные лица забросали камнями армянские фуры в Грузии в районе Квемо Поничала, сообщает Sputnik Армения.

В ночь на 25 января неизвестные забросали камнями армянские фуры. Инцидент произошел в районе Квемо Поничала. В результате были разбиты лобовые и боковые стекла некоторых грузовиков.

Дорожный указатель у поселка Коби на Военно-Грузинской дороге
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Неизвестные скрылись с места происшествия, а грузовики в сопровождении патрульной полиции достигли грузино-армянской границы и затем пересекли ее.

Из-за инцидента полицией Грузии возбуждено уголовное дело по статье 187 (повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса страны.

В МВД не стали разглашать детали произошедшего, лишь отметив, что подробности выясняет следствие.

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2371)


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