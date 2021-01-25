Фуры с армянскими номерами забросали камнями в Грузии - полиция возбудила дело

Сотрудники правоохранительных органов Грузии ведут работу, чтобы установить все обстоятельства инцидента с армянскими фурами в районе Квемо Поничала

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. По данным посольства Армении в Грузии, неизвестные лица забросали камнями армянские фуры в Грузии в районе Квемо Поничала, сообщает Sputnik Армения.

В ночь на 25 января неизвестные забросали камнями армянские фуры. Инцидент произошел в районе Квемо Поничала. В результате были разбиты лобовые и боковые стекла некоторых грузовиков.

Неизвестные скрылись с места происшествия, а грузовики в сопровождении патрульной полиции достигли грузино-армянской границы и затем пересекли ее.

Из-за инцидента полицией Грузии возбуждено уголовное дело по статье 187 (повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса страны.

В МВД не стали разглашать детали произошедшего, лишь отметив, что подробности выясняет следствие.