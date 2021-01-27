Армения размещает евробонды на 750 миллионов долларов

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Армения размещает десятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов долларов с доходностью в размере 3,875% годовых, сообщает Sputnik Армения.

Спрос инвесторов на бумаги превысил 2,5 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых.

Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan.

Армения выходила на международный рынок заимствований в предыдущий раз в сентябре 2019 года, когда разместила десятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,2% годовых.