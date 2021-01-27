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Города мира. Ереван

Армения размещает евробонды на 750 миллионов долларов

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210127/250717064/Armeniya-razmeschaet-evrobondy-na-750-millionov-dollarov.html

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Армения размещает десятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов долларов с доходностью в размере 3,875% годовых, сообщает Sputnik Армения.

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рhoto : press office of the MFA of RA
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Спрос инвесторов на бумаги превысил 2,5 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых.

Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan.

Армения выходила на международный рынок заимствований в предыдущий раз в сентябре 2019 года, когда разместила десятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,2% годовых.

Теги:
еврооблигации, Армения


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