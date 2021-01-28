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Строительство дороги в Азербайджане к культурно-историческому заповеднику Кешикчидаг

Азербайджан активно строит дорогу к комплексу Давид-Гареджи

photo: Azerbaijan Highway State Agency
Кавказ
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Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (86)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210128/250733883/Azerbaydzhan-aktivno-stroit-dorogu-k-kompleksu-David-Garedzhi.html

По мнению властей Азербайджана, новая дорога упростит доступ туристов к памятникам на территории заповедника

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Азербайджанские власти приступили к строительству автомобильной дороги к монастырскому комплесу Давид-Гареджи (азербайджанское название - культурно-исторический заповедник Кешикчидаг), сообщает Sputnik Азербайджан.

Дорога в заповедник, начинающаяся с 38-го километра автодороги Агстафа - Пойлу - госграница с Грузией, имеет протяженность в 32 километра.

 

Пока продолжаются работы по устранению непригодного грунтового покрытия, формируется дорожное основание шириной 15 метров. При этом, согласно проекту, ширина дорожного полотна составит девять метров.

Параллельно с земляными работами соответствующие службы прокладывают водоотводы под дорожным полотном вдоль автодороги.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
photo: Davit Zalkaliani / FB
Глава МИД Грузии рассказал, когда решится вопрос монастыря Давид-Гареджи

На завершающем этапе на дороге будут установлены автобусные остановки, дорожные знаки и информационные указатели.

Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамары.

Территорию пещерно-храмового комплекса Давид-Гареджи азербайджанские историки называют Кешикчидаг и считают ее "каменной памятью Азербайджана". По их утверждениям, комплекс относится к истории Кавказской Албании.

Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (86)
Теги:
Монастырь Давид Гареджи, Азербайджан


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