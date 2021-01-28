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Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении

Акция протеста у здания правительства Армении завершилась задержаниями

© Sputnik / STRINGER
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Участники протестной акции попытались ворваться в здание правительства, но полиция не допустила этого

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Акция протеста у здания правительства Армении завершилась задержаниями - с площади Республики в Ереване были доставлены в участок 26 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.

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© photo: Sputnik / Александр Кряжев
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Протестующие, их несколько сотен человек, вышли на акцию с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Один из организаторов митинга - режиссер Аршак Закарян - заявил, что в Карабахе произошла государственная измена и виновник должен быть наказан.

Участники протестной акции попытались ворваться в здание правительства, но полиция не допустила этого. Митингующие проводили акцию на протяжении почти трех часов, а затем решили разойтись.

Ожидается, что протестующие вновь соберутся в предстоящие дни для того, чтобы, по их словам, "довести свое дело до конца". Однако, о чем именно идет речь, организаторы акции не уточняют. Митингующие призывают граждан присоединиться к их предстоящей акции.

После подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.



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