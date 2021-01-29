Первый грузовой поезд отправился из Турции в Россию через Грузию

Состав из 15 вагонов за восемь дней преодолеет из Турции в Россию путь протяженностью 4,65 тысячи километров, сообщили в турецком Минтрансе.

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 29 января отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию, сообщает Sputnik Turkiye.

Также из Анкары отправился экспортный блок-поезд в направлении Китая. По случаю отправки составов в столице Турции состоялась официальная церемония проводов.

@sputnik_TR Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat tren seferleri Ankara’dan yola çıktı pic.twitter.com/N8rmQ8PyY3 — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) January 29, 2021

​Контейнерный поезд Анкара-Москва из 15 вагонов преодолеет путь протяженностью 4,65 тысячи километров за восемь дней.

В этот же день по БТК отправится грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань: проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускную способность транспортного коридора планируется увеличить до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.