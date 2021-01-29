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ЖД Баку-Тбилиси-Карс

Первый грузовой поезд отправился из Турции в Россию через Грузию

photo by press-service of Railway of Azerbaijan
Кавказ
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Темы:
Ж/д Баку – Тбилиси – Карс: путь к успеху (56)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210129/250741685/Pervyy-gruzovoy-poezd-otpravilsya-iz-Turtsii-v-Rossiyu-cherez-Gruziyu.html

Состав из 15 вагонов за восемь дней преодолеет из Турции в Россию путь протяженностью 4,65 тысячи километров, сообщили в турецком Минтрансе.

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 29 января отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию, сообщает Sputnik Turkiye.

Также из Анкары отправился экспортный блок-поезд в направлении Китая. По случаю отправки составов в столице Турции состоялась официальная церемония проводов.

​Контейнерный поезд Анкара-Москва из 15 вагонов преодолеет путь протяженностью 4,65 тысячи километров за восемь дней.

Грузовые вагоны. Архивное фото
© photo: Sputnik / Aleksandr Kondratyuk
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В этот же день по БТК отправится грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань: проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускную способность транспортного коридора планируется увеличить до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

Темы:
Ж/д Баку – Тбилиси – Карс: путь к успеху (56)
Теги:
Баку-Тбилиси-Карс, Китай, Россия, Турция


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