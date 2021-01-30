Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху начал работу

Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе – до 60 военнослужащих от каждой стороны

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе в субботу начал свою деятельность в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.

"Созданный исходя из соответствующего пункта трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, турецко-российский мониторинговый центр начинает свою деятельность с сегодняшнего дня. Турецкие и российские военнослужащие, привлеченные к работе в центре, находятся в Азербайджане", – сообщил Даргяхлы.

Центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий будет применять для работы беспилотники в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", – сообщили в Минобороны России.

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе – до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остались на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы. Они расположились вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.