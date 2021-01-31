Как скажется на Грузии реализация проекта "Транссиб Кавказа"

В Грузии беспокоятся из-за планов строительства железных дорог в обход страны. Одна трасса должна связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью, через Армению. Еще одна — Армению и Россию по азербайджанской территории

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Пока между Баку и Ереваном сохранялись напряженные отношения, Грузия пользовалась преимуществами главного транзитера — по ее землям проложены автомобильная и железная дороги, газо- и нефтепроводы. Лишится ли Тбилиси статуса главного посредника в закавказской торговле — узнавало РИА Новости.

Взаимная блокада

Если проекты железных дорог реализуют, Азербайджан получит новый транспортный маршрут в Нахичевань и Турцию, Россия — в Армению. Для Еревана это означает выход из изоляции, в которой республика пребывала с начала 90-х. Тогда экономические трудности, которые все постсоветские республики испытывали в переходный период, усугубились перекрытием дорог — из-за войны в Карабахе прекратилось сообщение через Азербайджан, Турция закрыла границу.

Первые годы после распада СССР в Армении называют темными: электричество давали по часам, хлеб распределяли по карточкам. И исправить ситуацию не получалось — объемы внешней торговли снизились до катастрофических значений.

На транзите сказался не только конфликт в Карабахе, но и боевые действия в соседней республике. Во время грузино-абхазского конфликта перестала функционировать железная дорога, которая связывала Россию и Армению через Грузию. Возобновление транзита до сих пор наталкивается на политическую проблему: Тбилиси не желает признавать независимость Абхазии и, соответственно, участвовать в совместных с Сухуми проектах.

Но разрыв сообщения задел и Азербайджан. Благодаря грузинскому транзиту Баку поддерживает торговые и гуманитарные связи с Турцией, имеет выход к Черному и Средиземному морям. Через грузинские земли проложен Трансанатолийский газопровод (TANAP), за перегон топлива от азербайджанского месторождения Шах-Дениз к границе Тбилиси получает пять процентов объема.

В 2017-м запустили железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, которая в чем-то заменила действовавшую до 90-х Карс — Гюмри — Тбилиси, построенную еще в конце XIX века. Отрезок пути Карс — Гюмри перестали использовать, когда Турция в 1993-м закрыла границу с Арменией из-за конфликта в Карабахе.

И долгое время практически единственной сухопутной трассой для связи Армении с Россией оставалась Военно-Грузинская дорога. Но из-за погодных условий зимой эта горная магистраль часто недоступна для транспорта. Другие направления для внешней торговли Армении лежат через грузинские порты Поти и Батуми или через Иран.

В Тбилиси понимают важность Военно-Грузинской дороги, в январе начались работы на сложном и опасном участке Коби — Гудаури. Это должно помочь бесперебойному сообщению. По проекту проложат полотно протяженностью 22,7 километра, построят шесть мостов и пять тоннелей. Один из них длиной девять километров пройдет под Крестовым перевалом на Главном Кавказском хребте.

Правительство Грузии продолжило развивать инфраструктуру и на другом направлении: восток — запад. В январе чиновники отчитались, что пробили тоннель на участке Убиса — Шорапани автодороги Е-60, соединяющей Европу со Средней Азией через Азербайджан. Всего на этом отрезке магистрали планируют уложить 13 километров покрытия, возвести 27 мостов и 18 тоннелей.

Но не только перспектива открытия новых трасс подгоняет грузинское правительство. Возможно, сказывается и то, что, согласно индексу эффективности логистики Всемирного банка, Грузия за несколько лет — с 2012-го по 2018-й — опустилась с 77-го на 119-е место.

Покрышки для окопов

Зависимость Армении и Азербайджана от Грузии наглядно проявилась во время карабахской войны 2020-го. Осенью Тбилиси объявил, что приостанавливает военный транзит для обеих стран как по суше, так и по воздуху. Грузинскому МИД пришлось опровергать сообщения в социальных сетях — на основании данных сайта flightradar24 власти Грузии обвиняли в том, что те пропускают в Азербайджан самолеты с военными грузами. Другие пользователи нашли сведения о подозрительных, по их мнению, рейсах в Армению из Ирана и Кувейта.

"Согласно имеющейся у Грузии документации, полеты в нашем воздушном пространстве носят исключительно гуманитарный гражданский характер", — заявил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. Он уверял, что если бы власти узнали о чем-то незаконном, то приняли бы меры.

Но даже разрешенный транзит шел не без проблем. Во время того же конфликта, в сентябре, жители региона Ахалкалаки, населенного преимущественно этническими армянами, перекрыли трассу, требуя остановить транзит из Турции в Азербайджан. Раньше они же отправляли в Армению грузовики с медикаментами и продовольствием. По сообщениям прессы, грузинские пограничники не пропустили автомашины с покрышками, которые можно использовать для укрепления окопов.

Еще один инцидент случился после окончания боевых действий— о нем сообщало посольство Армении в Тбилиси. В ночь на 25 января в Грузии неизвестные закидали камнями армянские грузовые автомобили.

Карабахская война завершилась трехсторонним заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана. В нем говорилось и о разблокировании всех путей в Закавказье. В январе Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились восстановить международное сообщение. До 1 марта рабочая группа вице-премьеров трех правительств должна представить график реализации этой программы.

Ампутированная часть

Планы развивать движение в обход Грузии вызвали в стране тревогу. Экс-министр обороны Тина Хидашели назвала коридор до Нахичевани "ущербным транзитом", который обернется убытками для Грузии.

Ужаса нагнал и бывший президент Михаил Саакашвили. По его словам, республика станет "ампутированной частью Южного Кавказа".

В эфире грузинского канала он убеждал, что российский лидер якобы задал Алиеву и Пашиняну провокационный вопрос: "Зачем вам Грузия?", побуждая отказаться от использования республики в логистике. По мысли Саакашвили, Баку может прекратить поставки Тбилиси природного газа по льготной цене, а Ереван рискнет отобрать грузинский регион Джавахети, населенный армянами.

В Армении к перспективам транзита пока тоже сложное отношение. Последствия второй карабахской войны там воспринимают как поражение. Но сотрудничество между Баку и Ереваном возможно, несмотря на память о конфликте, уверен представитель администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

Он прокомментировал замечание одного из армянских политиков о том, что "в советское время поезда, идущие через Нахичевань из Армении, забрасывали камнями, и приходили они с битыми стеклами". Напомнил, что в конце 80-х такое случалось и с составами на территории Армянской ССР, а Нахичевань тогда оказалась в блокаде. Историческая память не помешала во второй половине XX века СССР и ФРГ активно торговать, подчеркнул Ахундов. "Подобных примеров в мире множество, и именно благодаря им войны в конце концов заканчиваются", — заключил он.

Пригодятся все направления

Доктор политических наук Вахтанг Маисая полагает, что Грузия не потеряет роль транспортного хаба, по крайней мере, в ближайшее время. "Строительство инфраструктуры, даже технико-экономическое обоснование проектов займет несколько лет. Есть вопросы и к политической стабильности, — отмечает он. — Но со временем конкуренция, конечно, станет выше".

Неформальное название проекта пути из Азербайджана через Армению в Турцию — "Транссиб Закавказья". Это, по мнению Маисая, характеризует его значимость — дорога может поменять жизнь региона. Но политолог напоминает, что магистраль будет действовать вместе с другими, уже работающими.

"Баку — Тбилиси — Карс уже усилили транспортный потенциал Закавказья в контексте китайского мегапроекта "Один пояс — один путь", — считает он. — Но в любом случае дорога, связывающая Армению и Азербайджан, укрепит политическую стабильность. Развитие направлений запад — восток (торговля ЕС и Китая), север — юг (России и Европы — с Ираном и Индией) поможет региональной интеграции".

Депутат Милли Меджлиса — парламента Азербайджана — Расим Мусабеков занимался региональными проблемами с 90-х. "Не думаю, что открытие железной и автомобильной дороги через территорию Армении лишит Грузию потоков. Основные стратегические коммуникации Азербайджана — два газопровода, два нефтепровода, железная дорога — уже построены через грузинскую территорию, — рассуждает он. — Причем потрачены десятки миллиардов долларов. С учетом того, что строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс профинансировала азербайджанская сторона, льготный кредит составил 700 или 750 миллионов долларов. И возмещать его намерены именно за счет тарифов на грузоперевозки. Поэтому Баку не заинтересован в том, чтобы трубопроводы и дорога простаивали".

Он не сомневается, что отношения Азербайджана и Армении в ближайшие пять лет улучшатся настолько, что Ереван сможет наладить через азербайджанскую территорию хорошее автомобильное сообщение. Тем более что Грузия активно строит дороги и старается расшить узкие места, где машины встают из-за погодных условий. А автомобильный транзит для Еревана через Грузию короче, чем через Азербайджан.

Но развитие новых проектов — не игра с нулевой суммой. В случае восстановления сотрудничества в регионе объемы не будут просто перераспределяться. По мнению Мусабекова, обязательно увеличатся масштабы грузоперевозок как в направлении Иран — Россия через Армению и Азербайджан, так и по линии восток — запад. Рост транзита сделает рентабельными и выгодными все пути — в том числе и новый так называемый закавказский Транссиб.