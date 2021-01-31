Число выявленных в Азербайджане зараженных коронавирусом превысило 230 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 230 219 фактов заражения коронавирусом, из них 223 315 пациентов выписаны после лечения, 3132 человека скончались

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 131 человек). В то же время 355 пациентов (407 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 230 219 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 223 315 человек благополучно прошли лечение, 3132 пациента клиник скончались.

Лечение 3772 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 408 050 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6330 - за минувшие сутки.