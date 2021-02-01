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Панорама Баку

Азербайджан смягчил ограничения из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Valery Shustrov
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1716)
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Sputnik Грузия
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К очным занятиям пока что смогут вернуться только учащиеся начальных классов, и то на три дня в неделю. В отличие от учебных заведений, объекты общепита получили право работать ежедневно

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Начиная с понедельника, 1 февраля, в Азербайджане начнутся очные занятия для учеников начальных классов общеобразовательных школ. Кроме того, с этого же дня разрешается деятельность объектов общепита, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно подписанному 22 января 2021 года премьер-министром Али Асадовым приказу "Об организации деятельности учебных заведений в период особого карантина на территории Азербайджанской Республики", на первом этапе занятия в школах будут возобновлены для учащихся начальных классов (с первого по четвертый), а также в группах дошкольной подготовки.

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Продолжительность уроков будет, как и прежде, в очной форме - 45 минут, в дистанционной – 30 минут.

Ежедневно у педагогов и учеников будет проверяться температура тела, и в случае выявления повышенной температуры, в 37,1 градуса и выше, посетители с лихорадкой будут изолироваться.

Помимо этого, начиная с понедельника, к привычной работе могут вернуться кафе, рестораны, чайные дома и другие объекты общепита, которые до сих пор работали только навынос. Ранее глава пресс-службы Кабинета министров АР Ибрагим Мамедов сообщил, что обслуживание посетителей на месте может осуществляться в любой день недели.

Автобус на одной из батумских улиц
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Ранее Кабинет министров республики своим постановлением отменил ограничения на обслуживание клиентов на месте с 06:00 до 00:00 в объектах общепита начиная с 1 февраля текущего года.

В Азербайджане до 1 апреля действует особый карантинный режим. В его рамках население обязательно должно пользоваться защитными масками в помещениях, а также на улицах. Приостановлена деятельность торговых центров, а также работа метрополитена Баку, а иной общественный транспорт прекращает пассажироперевозки каждые выходные.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1716)
Теги:
Пандемия, Азербайджан


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