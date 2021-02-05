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В Армении произошло землетрясение

© CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210205/250808412/V-Armenii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр землетрясения, зафиксированного на территории Армении в 84 километрах от границы Грузии, находился на глубине девяти километров

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 84 километрах от границы Грузии на территории Армении, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:36 по местному времени. Эпицентр находился на глубине девяти километров.

Кроме того, в 19:44 и 19:48 там же было зафиксировано еще два толчка с магнитудой 3,8 и 4,2 соответственно.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь МЧС Армении Анна Багдасарян, эпицентр толчков находился в пяти километрах к северо-востоку от поселка Шоржа и девяти километрах от села Ваан Гегаркуникской области, на восточном берегу озера Севан.

Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Армения


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