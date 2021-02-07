Сотрудничество России, Турции и Ирана служит стабильности на Кавказе - взгляд из Анкары

С экономической точки зрения проект Баку-Тбилиси-Карс очень важен для развития экономики всего региона, убежден Керем Карабулут

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сотрудничество России, Турции и Ирана является гарантией стабильности и экономического развития в регионе, сказал в беседе со Sputnik Азербайджан профессор турецкого университета "Ататюрк", эксперт в сфере экономики и политики Керем Карабулут.

"Без сотрудничества и согласия этих трех стран в регионе невозможны какие-либо процессы. Именно союз Москвы, Анкары и Тегерана является важным фактором в установлении мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и Кавказа", - считает Карабулут.

Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, по мнению эксперта, с точки зрения экономического развития является важнейшим для всего мира в целом и для региона в частности. Он является возрождением исторического "Шелкового Пути", который свяжет между собой материки.

"Отрезок Карс-Игдыр-Нахчыван а также открытие Зангезурского коридора будут продолжением проекта Баку-Тбилиси-Карс, который в свою очередь свяжет Китай с Россией и Европой", - отметил Карабулут.

По мнению эксперта, возрождение "Железного Шелкового пути" снизит расходы на транспортировку товаров и логистику, что в свою очередь приведет к развитию внешней торговли стран и, как результат, развитию экономики всего региона.

"Если Армения продолжит конструктивную политику в регионе, то в дальнейшем официальный Ереван также сможет принять участие в проекте и таким образом поднять экономику страны", - считает Карабулут.

Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 29 января 2021 года отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию. В этот же день по БТК отправился грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань: проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.