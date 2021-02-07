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Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра» на границе Армении и Грузии.

Пропускной пункт на армяно-грузинской границе возобновляет работу

© photo: Sputnik / Samvel Sepetchyan
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210207/250823274/Propusknoy-punkt-na-armyano-gruzinskoy-granitse-vozobnovlyaet-rabotu.html

Движение грузовиков через пункт Бавра-Ниноцминда продолжает осуществляться в круглосуточном режиме

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе с сегодняшнего дня возобновил работу и лица, имеющие право на пересечение границы, могут отныне, помимо КПП в Садахло, воспользоваться также этим путем, сообщает посольство Армении в Грузии. КПП будет работать с 10:00 до 18:00, сообщает Sputnik Армения.

Стоит отметить, что движение грузовиков через этот КПП продолжает осуществляться в круглосуточном режиме.

Стойка регистрации в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Levan Avlabreli
Как граждане Армении могут попасть в Грузию?

При этом дипмиссия напоминает, что въезд граждан Армении в Грузию возможен только после вакцинации (две дозы), а грузинские граждане могут въезжать в РА только при наличии специального разрешения на выезд, выданного компетентными органами властей Грузии.

Ранее МИД Армении опроверг муссируемую в прессе информацию о свободном пересечении границы Грузии. Ведомство отметило, что Армения не входит в список стран, граждане которых могут въехать в Грузию только при наличии отрицательного теста на коронавирус. В МИД заявили, что въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен только воздушным путем, но при обязательном прохождении полного курса вакцинации (две дозы).

Ранее власти Грузии заявили, что пока не готовы открывать сухопутные границы, с 1 февраля иностранцы смогут попасть в страну исключительно воздушным путем.

Темы:
Грузино-армянские отношения (203)
Теги:
Армения, Ниноцминда, Грузия


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