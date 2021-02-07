Пропускной пункт на армяно-грузинской границе возобновляет работу

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе с сегодняшнего дня возобновил работу и лица, имеющие право на пересечение границы, могут отныне, помимо КПП в Садахло, воспользоваться также этим путем, сообщает посольство Армении в Грузии. КПП будет работать с 10:00 до 18:00, сообщает Sputnik Армения.

Стоит отметить, что движение грузовиков через этот КПП продолжает осуществляться в круглосуточном режиме.

При этом дипмиссия напоминает, что въезд граждан Армении в Грузию возможен только после вакцинации (две дозы), а грузинские граждане могут въезжать в РА только при наличии специального разрешения на выезд, выданного компетентными органами властей Грузии.

Ранее МИД Армении опроверг муссируемую в прессе информацию о свободном пересечении границы Грузии. Ведомство отметило, что Армения не входит в список стран, граждане которых могут въехать в Грузию только при наличии отрицательного теста на коронавирус. В МИД заявили, что въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен только воздушным путем, но при обязательном прохождении полного курса вакцинации (две дозы).

Ранее власти Грузии заявили, что пока не готовы открывать сухопутные границы, с 1 февраля иностранцы смогут попасть в страну исключительно воздушным путем.