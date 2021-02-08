Когда начнется строительство "Моста дружбы" на грузино-армянской границе

Проект "Мост дружбы" через реку Дебет на территории пункта пропуска "Садахло-Баграташен" на данный момент находится в стадии подготовки

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Дорожный Департамент министерства территориального управления и инфраструктур Армении показал, как будет выглядеть армяно-грузинский "Мост дружбы", сообщает Sputnik Армения.

Строительные работы должны были начаться в сентябре 2019 года, и уже к осени 2021 года через реку Дебед, на границе Армении и Грузии, должен был быть возведен "Мост Дружбы". В том году реализация проекта была отложена по техническим причинам.

Facebook / Road Department SNCO/«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ Иллюстрация нового моста, который будет построен на реке Дебед на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташен» государственной границы РА

Новая дата реализации проекта была обсуждена в ходе встречи министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна и министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили в Тбилиси 12 февраля 2020 года.

Армянская сторона планировала начать строительство в прошлом году, однако здесь уже на сроки повлиял ряд факторов: эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса, законодательные разногласия между странами и военное положение в Армении.

"Вот окончательный вид нового моста, который будет построен на территории КПП "Садахло-Баграташен" на реке Дебет", - отметили в департаменте.

"Мост дружбы" представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. Они будут расположены друг от друга на расстоянии в 1 метр. Общая ширина мостов составит 24,7 метра.

Согласно проекту, предусматривается соорудить 5-пролетные железобетонные конструкции длиной в 32 метра, а также дороги, ведущие к мосту. Сам мост будет иметь внешнее освещение и водосточную систему.

Отмечается, что действующий мост реконструируется, он может служить в качестве альтернативы для обеспечения бесперебойного движения в случае пробок.

Имплементация двустороннего проекта "Мост дружбы" через реку Дебет на территории пункта пропуска "Садахло-Баграташен" (госграница Армении) на данный момент находится в стадии подготовки к строительству. Строительство начнется в ближайшие месяцы.