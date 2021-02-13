Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу с ID-картами?

Ереван и Тбилиси подписали меморандум о намерениях еще в 2020 году, однако он так и не был реализован

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Меморандум о намерениях, согласно которому граждане Армении и Грузии смогут пересекать границы по идентификационным картам, находится на стадии разработки, сообщает Sputnik Армения.

Ранее вице-премьер Тигран Авинян обсудил данную тему с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Армении Георгием Саганелидзе.

"3 марта в Тбилиси между правительствами Армении и Грузии был подписан "Меморандум о намерениях по облегчению передвижения граждан", что предусматривает возможность передвижения с идентификационной картой", – говорится в ответе офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна на запрос Sputnik Армения.

Отмечается, что на данный момент процесс находится на проектной стадии.

Напомним, о меморандуме впервые было заявлено премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, в ходе правительственного часа 4 марта 2020 года.