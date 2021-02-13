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Пограничный контрольно-пропускной пункт «Бавра» на границе Армении и Грузии.

Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу с ID-картами?

© photo : official site of the President of RA
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (205)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210213/250877154/Grazhdane-Armenii-i-Gruzii-smogut-peresekat-granitsu-s-ID-kartami.html

Ереван и Тбилиси подписали меморандум о намерениях еще в 2020 году, однако он так и не был реализован

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Меморандум о намерениях, согласно которому граждане Армении и Грузии смогут пересекать границы по идентификационным картам, находится на стадии разработки, сообщает Sputnik Армения.

Ранее вице-премьер Тигран Авинян обсудил данную тему с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Армении Георгием Саганелидзе.

Армяно-грузинская граница
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
КПП на грузино-армянской границе возобновляет работу

"3 марта в Тбилиси между правительствами Армении и Грузии был подписан "Меморандум о намерениях по облегчению передвижения граждан", что предусматривает возможность передвижения с идентификационной картой", – говорится в ответе офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна на запрос Sputnik Армения.

Отмечается, что на данный момент процесс находится на проектной стадии.

Напомним, о меморандуме впервые было заявлено премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, в ходе правительственного часа 4 марта 2020 года. 

Темы:
Грузино-армянские отношения (205)
Теги:
Грузино-армянская граница, Армения, Грузия


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