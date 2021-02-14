Сейсмолог нашел связь между землетрясениями вблизи Еревана и у озера Севан

В Армении и регионе в целом в последние недели имеет место сейсмическая активность, которая, однако, идет на спад

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Землетрясение недалеко от Еревана стало своеобразным логическим продолжением толчков в Шорже недельной давности, заявил главный советник директора Службы сейсмической защиты МЧС Армении Грачья Петросян в интервью Sputnik Армения.

Днем в субботу в 8-и километрах к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов. На данный момент зафиксировано 46 афтершоков. Такие же толчки произошли 5 февраля на берегу озера Севан, около села Шоржа.

"В регионе в целом за последние несколько недель наблюдается сейсмическая активность. В этот период произошли толчки разной мощности. Землетрясения были в Армении, на границе Азербайджана и Грузии, Грузии и Армении, в Турции. Развитие сейсмоактивности привело 5 февраля к землетрясению в Шорже, сила толчков была аналогичной", - отметил Петросян.

Он напомнил, что сразу же после землетрясения в Шорже министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о возможности новых толчков.

По его словам, сложно спрогнозировать, сколько еще продлится эта активность. Но факт того, что из 46 афтершоков вчерашнего землетрясения только один ощущался гражданами, говорит о том, что активность идет на спад.

Напомним, 5 февраля, в 19:36 по местному времени, в 5 километрах к северо-востоку от поселка Шоржа и северной оконечности озера Севан, произошло землетрясение. Его магнитуда на глубине 10 км составила 4,7, а сила в эпицентре - 6-7 баллов. В Гегаркуникской области сила толчков составила 5-6 баллов, в Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областях - 4-6 баллов, в Ереване – 3-4 балла. Подземные толчки ощущались также в Тбилиси и Гяндже.

За этим толчком последовало около 60 афтершоков, пять из них – магнитудой выше 2,5.