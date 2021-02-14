Очередь из сотен грузовиков образовалась на грузино-российской границе

Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, но очередь из большегрузов с российской стороны остается

ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Более 220 грузовиков скопилось с российской стороны на КПП "Верхний Ларс", сообщает Sputnik Армения.

Как отмечает пресс-служба МЧС Армении со ссылкой на российских и грузинских коллег, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.