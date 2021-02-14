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Автомобильная очередь у КПП Верхний Ларс

Очередь из сотен грузовиков образовалась на грузино-российской границе

© photo : official site of the MTCIT of RA
Кавказ
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Темы:
Грузино-российская граница (109)
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Sputnik Грузия
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Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, но очередь из большегрузов с российской стороны остается

ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Более 220 грузовиков скопилось с российской стороны на КПП "Верхний Ларс", сообщает Sputnik Армения.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
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Как отмечает пресс-служба МЧС Армении со ссылкой на российских и грузинских коллег, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Грузино-российская граница (109)
Теги:
Верхний Ларс, Армения, Грузия


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