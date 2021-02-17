Главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции встретятся в Баку

Давид Залкалиани проведет встречи один на один со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Девятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции пройдет в Баку 18 февраля, сообщает Sputnik Азербайджан.

Грузию на встрече будет представлять министр Давид Залкалиани, который также проведет встречи один на один со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Последняя встреча министров иностранных дел трех стран в таком формате прошла в декабре 2019 года в Тбилиси. Там же была достигнута договоренность провести следующую встречу в Баку.

Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса встречи не состоялись.

Перед отъездом в Баку глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу встретился с посолом Грузии в Турции Георгием Джанджгава.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также торгово-экономические связи и ситуацию в регионе.