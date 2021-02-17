07:27 17 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0130
  • 100 RUB4.5025
  • USD3.2985
Поиск
Флаги на встрече делегаций Азербайджана, Грузии и Турции

Главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции встретятся в Баку

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (580)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210217/250906838/Glavy-MID-Gruzii-Azerbaydzhana-i-Turtsii-vstretyatsya-v-Baku.html

Давид Залкалиани проведет встречи один на один со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Девятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции пройдет в Баку 18 февраля, сообщает Sputnik Азербайджан.

Грузию на встрече будет представлять министр Давид Залкалиани, который также проведет встречи один на один со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана
photo: MFA of Georgia / FB
Грузия, Азербайджан и Турция подписали совместное заявление и план сотрудничества

Последняя встреча министров иностранных дел трех стран в таком формате прошла в декабре 2019 года в Тбилиси. Там же была достигнута договоренность провести следующую встречу в Баку.

Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса встречи не состоялись.

Перед отъездом в Баку глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу встретился с посолом Грузии в Турции Георгием Джанджгава.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также торгово-экономические связи и ситуацию в регионе.

 

Темы:
Внешняя политика Грузии (580)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Оппозиция провела три акции протеста в один день у парламента Грузии - видео
Оппозиция провела три акции протеста в один день у парламента Грузии - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться