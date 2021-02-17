Русский язык может стать официальным в Нагорном Карабахе

В обосновании к законопроекту говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом культурных, военных, экономических отношений между Карабахом и Россией

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Нагорный Карабах планирует сделать русский язык официальным, проект законодательных поправок уже размещен на сайте Национального собрания (парламента) непризнанной республики, сообщает РИА Новости.

Обнародованный проект изменений в закон "О языке" подписан лидером Карабаха Араиком Арутюняном.

"Официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки", – говорится в законопроекте.

Согласно документу, госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. НКР будет поощрять выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы.

В обосновании к законопроекту говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом "культурных, военных, экономических отношений между Арцахом (самоназвание Карабаха – ред.) и Россией", исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский является вторым языком общения.

В этом контексте первоочередным называется повышение статуса русского языка, "что создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках".

"Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка", – говорится в документе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остались на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы. Они расположились вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.