Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 170 тысяч

Число излечившихся от инфекции в Армении составляет 161 790. На лечении находятся 4 266 человек. Общее количество проведенных тестов – 697 288

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 170 011, количество новых случаев заражения за сутки – 191, сообщает Sputnik Армения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 158 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 797 (плюс 3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 161 790. На лечении находятся 4 266 человек. Общее количество проведенных тестов – 697 288.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.