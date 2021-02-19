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Медработник в коридоре медицинского центра Сурб Асвацамайр

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 170 тысяч

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1765)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210219/250939891/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-170-tysyach.html

Число излечившихся от инфекции в Армении составляет 161 790. На лечении находятся 4 266 человек. Общее количество проведенных тестов – 697 288

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 170 011, количество новых случаев заражения за сутки – 191, сообщает Sputnik Армения.

Красная зона в больнице, архивное фото
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 158 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 797 (плюс 3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 161 790. На лечении находятся 4 266 человек. Общее количество проведенных тестов – 697 288.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1765)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Армения


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