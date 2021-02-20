Лидер армянской оппозиции представил план действий после отставки Пашиняна

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Лидер армянского "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян рассказал о планах оппозиции после того, как правительство во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подаст в отставку, передает Sputnik Армения.

Кандидат в премьеры Армении объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции>>

В пятницу в центре Еревана проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна. Во время выступления Манукян отметил, что, прежде всего, необходимо провести крупные структурные изменения в армии, обеспечить безопасность Армении, восстановить отношения с союзниками – Россией, Китаем, Ираном, и укрепить связи с теми, кто борется с турецкой экспансией.

"Они (нынешние власти Армении – ред.) думают, что, пресмыкаясь перед Путиным, за спиной у него смогут делать все, что захотят. И это будет дружбой. Нет, это – не дружба, такое не проходит даже в дворовых играх", - сказал Манукян.

Помимо этого, как подчеркнул оппозиционер, "все те, кто борется с турецкой агрессией, – наши естественные союзники".

По его словам, в 2018 году появилась группа людей, которая заявила, что построит справедливое государство без коррупции, где будет равенство: многие поверили, но в итоге обманулись. Спустя 2,5 года в стране царит траур, страна превращается в полицейское государство, экономика разрушена.

Вместе с тем, политик уверен, что армянский народ стойкий и сумеет преодолеть нынешний кризис. Он уверен, что стране удастся не только вернуть утраченное, но и построить сильное государство.

Манукян считает сегодняшний митинг символичным, так как в этот день ровно 33 года назад началось Карабахское движение, и погода была такой же. Он подчеркнул, что тогда движение поставило перед собой задачу сформировать независимое государство, в основе которого будет лежать идеология свободы, национальных ценностей, справедливости, процветания народа, а не отдельных групп.

"Мы сумели освободить Карабах. За короткое время сформировали мощную и боеспособную армию, победили в навязанной нам войне, создали независимое государство", - напомнил политик.

После подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Ряд оппозиционных сил выдвинул своего кандидата на пост главы правительства – лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна. Оппозиция предлагает отправить правительство в отставку, сформировать временное правительство, а затем провести внеочередные выборы. В свою очередь власти в конце года выступили с предложением организовать досрочные парламентские выборы уже в этом году, не дожидаясь отставки кабмина. Оппозиционные силы с этим вариантом не согласились, посчитав, что власти сфабрикуют итоги и обеспечат себе воспроизводство. В итоге, команда Пашиняна отказалась от идеи досрочных выборов.