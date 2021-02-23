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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана поздравил Гарибашвили с назначением

© facebook.com/GaribashviliOfficial
Кавказ
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (111)
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Sputnik Грузия
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Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни, написал

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Ираклию Гарибашвили, в котором поздравил его с назначением на пост премьера Грузии, сообщает администрация главы Азербайджана.

Накануне парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

Панорама Баку
© photo: Sputnik / Murad Orujov
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"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Премьер-министра Грузии", - говорится в письме.

В послании отмечается, что Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни.

"Верю, что отношения плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей двух народов, связанных друг с другом тесными узами", - написал глава Азербайджана.

Выступая в парламенте Гарибашвили заявил, что намерен в первую очередь посетить с визитом Азербайджан.

 

Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (111)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Ильхам Алиев, Азербайджан, Грузия


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