Президент Азербайджана поздравил Гарибашвили с назначением

Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни, написал

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Ираклию Гарибашвили, в котором поздравил его с назначением на пост премьера Грузии, сообщает администрация главы Азербайджана.

Накануне парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Премьер-министра Грузии", - говорится в письме.

В послании отмечается, что Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни.

"Верю, что отношения плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей двух народов, связанных друг с другом тесными узами", - написал глава Азербайджана.

Выступая в парламенте Гарибашвили заявил, что намерен в первую очередь посетить с визитом Азербайджан.