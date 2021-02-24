Оппозиция Армении в среду начинает массовые акции неповиновения

Оппозиция призывает слушать радио и следить за соцсетями, чтобы узнать о времени и месте проведения акций

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Член оппозиционного "Движения по спасению Родины" Гегам Манукян призвал со среды начать массовые акции неповиновения в разных частях Еревана, сообщает Sputnik Армения.

Во вторник оппозиция провела акции у зданий полиции и СНБ. Также были перекрыты несколько улиц в центре города. © Sputnik / STRINGER В Армении проходит акция протеста против Пашиняна: задержаны более 50 человек

"Сегодня весь день проводились разные акции. Завтра надеюсь увидеть вас на разных улицах и у разных госучреждений. Время и место не называем. Слушайте радио, следите за страницами движения в социальных сетях", – сказал Манукян.

Он также добавил, что в четверг по всей стране пройдут автопробеги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и всего правительства.

С утра большие силы полиции были стянуты к Площади Республики и зданиям правительства, поскольку там проходили акции протеста, и активисты намеревались заблокировать вход премьер-министра Никола Пашиняна в здание кабмина. С места был подвергнут приводу 51 человек. Один из них получил травму.