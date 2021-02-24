"Закавказский Транссиб" как гарант безопасности и мира в регионе

Как отметили эксперты в сфере экономики из разных стран, вопрос железнодорожного сообщения Армении с Россией через Азербайджан принесет новые возможности и выгоды и Грузии тоже

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сейчас нет причин беспокоиться о том, что Грузия может потерять свои транзитные преимущества на Кавказе, заявил эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: "Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья".

Основной темой обсуждения стал вопрос железнодорожного сообщения Армении с Россией через Азербайджан, который был поднят в ходе встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Никола Пашиняна 11 января текущего года в Москве. Среди поставленных задач стороны назвали разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ.

Несмотря на то, что во встрече Грузия не участвовала, в стране многие задались вопросом, не будет ли сужена роль Грузии как транзитной страны при развитии инфраструктуры и разблокировании железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном в соседние государства.

"Во-первых, мы должны смотреть в будущее, потому что возможности пропускной способности железных дорог и сухопутных путей должны быть не только основаны на нынешнем объеме и потенциальных возможностях каждой из трех южнокавказских стран, но и должны рассматриваться в перспективе. То есть, со временем транспортный поток, объем грузоперевозок возрастет, и необходимо будет развивать дорожную инфраструктуру. Интенсивность движения товарных потоков увеличится за счет роста экономического потенциала всех трех южнокавказских стран. Это одно условие. Другое – сами страны Южного Кавказа не только являются ближайшими соседями, но каждая из них выполняет транзитную функцию, и эти функции будут со временем возрастать", – рассказал Арчвадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По его словам, перспективы использования грузинских железных дорог и других транспортных узлов оптимистичны. Этому способствует и тот факт, что в Грузии уже началось строительство самого длинного девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби, который сделает транспортную связь Грузии с Россией бесперебойной на протяжении круглого года, что облегчит транзит армянских товаров через Грузию в Россию и наоборот, отметил экономист.

© Sputnik / Alex Shlamov Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: "Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья"

Как заявил главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика.инфо Борис Марцинкевич, планом восстановления железнодорожного сообщения между территорией Азербайджана и Нахичеванской Республикой должен, в первую очередь, заняться сам Азербайджан, хотя в реализации столь масштабного проекта не меньше заинтересованы Россия, Армения и даже Турция.

"Азербайджану эта дорога нужна для того, чтобы восстанавливать семь районов, чтобы была прямая транспортная связь с Нахичеванем. Россия заинтересована, поскольку соединение железных дорог России и Азербайджана в полном порядке – из станции в Нахичеване можно доехать в Тегеран. Прямой интерес Армении – это транзитные платежи за пересечение ее территории южнокавказской железной дорогой, если она будет восстановлена. Кроме того, у Армении появится возможность наконец заняться реализацией железнодорожных проектов. Есть серьезные перспективны армяно-китайского сотрудничества. В восстановлении железной дороги заинтересованы все, в том числе и Турция. У нее сейчас один вариант – через Грузию, но лишними транспортные возможности не бывают", – сказал Марцинкевич.

В ходе видеомоста было отмечено, что любые совместные экономические проекты будут только способствовать решению конфликтов и вопросов безопасности в регионе, а также сделают его конкурентноспособнее.

"Сегодняшняя ситуация – тренд на деглобализацию – дает нашим странам возможность самим решать те проблемы, которые накопились в регионе, без участия внерегиональных игроков. Когда мы эти вопросы решаем сами, уверен, результаты будут более позитивными для стран региона. На мой взгляд, руководства всех стран нашего региона должны проявить, в первую очередь, политическую волю", – сказал профессор UNEC, замдиректора Русской школы экономики Эльшад Мамедов.

Аналогичное мнение высказал экономист, экс-депутат парламента Армении и экс-мэр Еревана Ваагн Хачатрян.

"Любые такие совместные экономические программы только способствуют решению конфликтов и вопросов безопасности в регионе. Если Армения и все страны Закавказья будут вовлечены в такие совместные масштабные проекты, будет обеспечена и безопасность в регионе, и экономическая выгода. Природа дала нам возможность жить в этом регионе. Грузия должна обязательно участвовать в этой работе – новые возможности принесут новые выгоды тоже", – считает он.

Кроме того, Хачатрян рассказал о важной инициативе создания "Единой энергетической системы". По его словам, такая идея появилась в 2015 году и четыре страны – Иран, Армения, Россия и Грузия – договорились о создании так называемого энергетического коридора. Теперь, когда обсуждается дальнейшее развитие энергетических связей, можно говорить и о создании такой системы для пяти стран, включая Азербайджан, и даже присоединить Турцию, считает экономист.