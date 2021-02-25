Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба

Между тем, жители Еревана активно выходят на улицы столицы с требованием отставки премьер-министра

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника генштаба и начальника генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление генштаба, в котором военные требуют моей отставки", – заявил Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа, выразив протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики в Ереване.

Между тем, местные телеканалы сообщают, что жители Еревана блокируют улицы столицы с требованием отставки премьера, и ведут репортажи с улиц столицы, движение на которых парализовано автомобилями.

После заявления генштаба с требованием отставки Пашиняна в здание правительства прибыли спикер и вице-спикер парламента Арарат Мирзоян и Ален Симонян, депутаты, члены кабмина.

Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Пашинян ранее усомнился в надежности и боеспособности российского оружия. По его словам, ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" то ли не взрывались совсем, то ли взрывались "на 10 процентов".