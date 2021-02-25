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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210225/250998999/Pashinyan-posle-trebovaniya-VS-o-ego-otstavke-uvolil-glavu-Genshtaba.html

Между тем, жители Еревана активно выходят на улицы столицы с требованием отставки премьер-министра

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Об этом пишет РИА Новости.

Участники митинга оппозиции на площади Франции (20 февраля 2021). Еревaн
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
В Ереване возобновилась акция оппозиции։ протестующие против Пашиняна перекрывают улицы

"Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника генштаба и начальника генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление генштаба, в котором военные требуют моей отставки", – заявил Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа, выразив протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики в Ереване.

Между тем, местные телеканалы сообщают, что жители Еревана блокируют улицы столицы с требованием отставки премьера, и ведут репортажи с улиц столицы, движение на которых парализовано автомобилями.

После заявления генштаба с требованием отставки Пашиняна в здание правительства прибыли спикер и вице-спикер парламента Арарат Мирзоян и Ален Симонян, депутаты, члены кабмина.

Искандер-М
© Sputnik / STRINGER
Что не так с заявлениями Пашиняна об "Искандере"? Взгляд из России

Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Пашинян ранее усомнился в надежности и боеспособности российского оружия. По его словам, ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" то ли не взрывались совсем, то ли взрывались "на 10 процентов".

Теги:
Армения, Никол Пашинян


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