Оппозиционеры намерены ночевать у здания парламента Армении

В четверг на площади Свободы в Ереване прошел митинг объединенной оппозиции, ка котором было объявлено о втором этапе борьбы и бессрочных акциях протеста

ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Представитель Верховного органа АРФД, координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян в прямом эфире рассказал о планах оппозиции, сообщает Sputnik Армения.

"Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами. Устанавливаем палатки, будут костры. Мы рядом с нашей армией и вместе уберем сумасшедшего", - сказал он.

Он заявил о том, что оппозиционеры намерены ночевать на проспекте Баграмяна, у здания парламента Армении.

"Призываю всех прийти сюда. Мы вместе добьемся успеха. Тепло оденьтесь и приходите", - сказал он.

В четверг на площади Свободы в Ереване, возле здания Оперы, прошел митинг объединенной оппозиции. "Движение по спасению родины" заявило о втором этапе борьбы и бессрочных акциях протеста. Противники премьер-министра Никола Пашиняна устроили шествие на проспект Баграмяна, перекрыв все входы в парламент. Центральный проспект перекрыт протестующими.

Одновременно с акциями оппозиции премьер-министр Никол Пашинян провел митинг своих сторонников на площади Республики, после чего собравшиеся прошли шествием в южные районы города (к площади Гарегина Нжде).

Напомним, политический кризис усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера о "невзорвавшихся "Искандерах".

В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию". Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с должности.

Документ, однако, президент Армен Саркисян пока не подписал. По Конституции, у него есть три дня на принятие решения, если же он его не примет, то либо должен обратиться в Конституционный суд, либо приказ премьера вступит в силу. Если же он обратится в КС, то главная судебная инстанция должна будет вынести решение в течение 5 дней. То есть на разрешение всей ситуации законом предусмотрено 8 дней максимум.