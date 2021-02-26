Колонна автобусов полиции прибыла к зданию парламента в Ереване

Открытие сессии парламента, где депутаты намерены обсудить ситуацию в стране, началось в 11 часов по местному времени

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Колонна автобусов полиции прибыла к зданию парламента в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие сессии парламента, где депутаты намерены обсудить ситуацию в стране, началось в 11 часов по местному времени. В данное время у палаточного лагеря на проспекте Баграмяна у парламента собираются сторонники оппозиции.

Ситуацию контролирует полиция, в частности, цепь полицейских выстроилась вдоль забора парламента. Дополнительные силы полиции также размещены в десятке автобусов, прибывших к парламенту. Они остановились в переулке, выходящем на проспект Баграмяна. В остальном ситуация спокойная.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.