Около десяти тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване

Оппозиционное движение призвало граждан не поддаваться на провокации, а полицию – держать ситуацию под своим контролем

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Ереване с гимна и минуты молчания началась акция протеста оппозиционного "Движения по спасению Родины", сообщает Sputnik Армения.

Протестующие заняли участок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Там построили сцену, с которой выступают лидеры оппозиции.

Собравшиеся требуют от Пашиняна покинуть свой пост, а от президента Армена Саркисяна – не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.

Как передает корреспондент РИА Новости, протестующих собралось около десяти тысяч. Митингующим бесплатно раздают чай и лепешки.

Полиция стянула большие силы к месту протестов, но в происходящее не вмешивается. Силовики перекрыли въезд на проспект и выстроились вдоль забора у здания парламента.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

По закону утвердить решение об отставке представителя высшего командного состава должен президент. При этом он может в течение трех дней вернуть главе правительства его постановление со своими возражениями. Этот срок истекает 27 февраля. Как сообщила РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян, Саркисян никакого решения пока не принял.

В том случае, если премьер не согласится с возражениями президента, глава государства должен будет либо подписать акт об отставке офицера, либо обратиться в Конституционный суд. Если президент не сделает этого, документ вступит в силу автоматически.

Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.