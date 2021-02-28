Правящая партия Армении заговорила об импичменте президенту страны

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. В правящей фракции "Мой шаг" армянского парламента заговорили о возможности процесса импичмента президенту. Об этом, в частности, написал в своем Facebook депутат от фракции Ваагн Овакимян. Поводом послужил отказ президента Армена Саркисяна подписать ходатайство премьера о снятии с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает Sputnik Армения.

По словам Овакимяна, согласно статье 139-ой Конституции президент имеет право вернуть с возражениями проект указа. На первый взгляд может показаться, что Саркисян всего лишь воспользовался своим полномочием, возвращая премьеру проект указа о снятии начальника Генштаба. Но это на самом деле не так.

"Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий", - считает Овакимян.

Произвольная реализация президентом своих полномочий может поставить под угрозу госбезопасность и привести к дестабилизации обстановки. По словам депутата, можно констатировать, что есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения Конституции (статья 141).

Статья 141-я гласит, что президент республики может быть отстранен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции.

Для получения заключения о наличии оснований для отстранения президента Национальное собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращается в Конституционный суд. Затем парламент выносит постановление об отстранении президента на основании заключения Конституционного суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Напомним, что уволить начальника Генштаба Пашинян решил после распространенного генералитетом 25 февраля заявления с требованием отставки премьера. Пашинян заявил о попытке переворота.

Оппозиция 25 февраля в солидарность с Гаспаряном заявила о начале бессрочных акций протеста и установила палатки у здания парламента.