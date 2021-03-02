Из Турции в Китай: через Грузию прошел еще один блок-поезд

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Третий экспортный поезд из Турции в Китай отправлен по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс, сообщает Sputnik Азербайджан.

Блок-поезд, состоящий из сорока одного 40-футового контейнера, загруженного произведенным в Турции электротехническим оборудованием, отправился со станции Кесекей, его конечным пунктом назначения станет китайский город Сиань.

Как только по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс поезд достигнет Баку, его фидерным судном отправят в порт Актау в Казахстане. Затем он продолжит путь по железной дороге, сообщили в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

Напомним, из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс 29 января 2021 года в Россию отправился первый экспортный грузовой поезд. В этот же день по БТК отправился грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань: маршрут протяженностью 7792 километра проходит через два континента.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.