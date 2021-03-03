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Самолет Buta Airways

Азербайджанский лоукостер будет летать из Баку в Тбилиси

photo: Buta Airways / FB
Кавказ
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210303/251054362/Azerbaydzhanskiy-loukoster-budet-letat-iz-Baku-v-Tbilisi.html

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса, напомнили в авиакомпании

ТБИЛИСИ, 3 мар - Sputnik. Азербайджанский лоукостер Buta Airways начинает выполнять специальные рейсы в столицу Грузии и обратно. Первый за период пандемии полет по направлению Баку-Тбилиси-Баку состоится 19 марта, сообщает Sputnik Азербайджан.

Полеты по данному маршруту будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

  • Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Билеты на рейс по маршруту Баку-Тбилиси-Баку доступны на официальном сайте авиакомпании. Их также можно приобрести в официальных агентствах авиакомпании.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Тбилиси следует:

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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- иметь право въезда на территорию Грузии. Правила въезда в Грузию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании; 

- получить медицинскую справку на английском языке об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, также опубликован на сайте авиакомпании.

Пассажирам рейса по направлению Тбилиси-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на сайте; 

- получить в одном из филиалов лаборатории Synevo справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, на котором указан QR-код (его подлинность будет проверяться на стойках регистрации).

Вид из окна самолета
© CC0 / Pixabay
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По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (201)
Теги:
авиасообщение, Азербайджан, Грузия


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