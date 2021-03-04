Грузы из Узбекистана в Европу едут через территорию Грузии

Десять контейнеров находятся в пути из города Ташкент и 30 - из Бухары в направлении городов Искендерун и Мерсин в Турции

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Из Узбекистана в Турцию и Европу по железнодорожному пути Баку-Тбилиси-Карс через территорию Азербайджана отправлено около 45 контейнеров, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на компанию ADY Container, занимающейся отправкой грузов из Центральной Азии в Европу.

В настоящее время десять контейнеров находятся в пути из города Ташкент и тридцать контейнеров - из Бухары в направлении городов Искендерун и Мерсин в Турции, говорится в сообщении компании.

После прибытия в порт Туркменбаши в Туркменистане 40- и 45-футовые контейнеры будут доставлены фидерным судном в порт Баку и возобновят свое движение по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Еще пятнадцать контейнеров из Бухары отправились в Болгарию. После пересечения Каспийского моря они будут доставлены по железной дороге в грузинский порт на Черном море и поплывут в Болгарию. Семнадцать контейнеров с грузами из Узбекистана будут импортированы в Азербайджан с местом назначения в Гаджигабуле.

Партия из 56 контейнеров в ближайшее время будет отправлена из Узбекистана в Турцию и Европу по указанному маршруту.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.