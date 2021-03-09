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Ишхан Сагателян выступает перед журналистами на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн

Оппозиция в Армении выдвинула новые условия

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210309/251120301/Oppozitsiya-v-Armenii-vydvinula-novye-usloviya.html

Сторонники оппозиционного движения заблокировали здание Национального собрания. Они представили условия, на которых откроют входы и выходы в парламент.

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Координатор оппозиционного "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян предложил вариант разрешения политического кризиса в стране, одновременно выразив уверенность, что действующие власти его не примут, сообщает Sputnik Армения.

"Пусть Никол Пашинян до 12:00 среды придет в парламент и подаст в отставку, тогда мы согласимся на выборы. Но он не сделает этого, поскольку "приклеился" к премьерскому креслу", — сказал он.

Никол Пашинян
© Sputnik / Asatur Esayants
Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в Армении

Ранее оппозиция заблокировала входы в парламент. У служебного входа со стороны улицы Демирчяна установлены палатки и баррикады из мусорных контейнеров. На место стянуто большое количество полицейских.

Сагателян выразил готовность "открыть коридор" для Пашиняна, поскольку на данный момент все входы и выходы в парламент заблокированы. Он добавил, что оппозиционеры будут ночевать на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна, и не пропустят депутатов блока "Мой шаг" в здание до тех пор пока они не согласятся на импичмент премьера.

"У него нет политического большинства. Пашинян блефует, втягивая оппозиционные фракции в сделку с ним, но ему не удастся", — заявил Сагателян.

Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Ранее Пашинян заявил, что власти рассчитывают на консенсус с оппозицией в вопросе проведения досрочных выборов. Он предложил "Просвещенной Армении" и "Процветающей Армении" подписать меморандум о том, что оппозиционные фракции не будут выдвигать своего кандидата в премьеры. После этого принимается решение созвать досрочные парламентские выборы. Однако он отказался обсуждать вопрос обнуления увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Внутриполитический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил в аппарат премьера.

Глава правительства повторно отправил документ президенту, а тот обратился по этому вопросу в Конституционный суд. Тем не менее, сам проект указа об увольнении Гаспаряна президент в КС оспаривать не стал, заявив, что этот вопрос находится в компетенции премьер-министра, как с точки зрения юридических процедур, так и с точки зрения конституционной ответственности и политических последствий.

Теги:
Никол Пашинян, Оппозиция, Армения

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