Азербайджанский битум вытеснил иранский на грузинском рынке

Битум и другие связанные с инфраструктурой товары, к примеру, клинкер, арматура и цемент, были классифицированы как предметы, которые не будут импортироваться из Ирана в Грузию с февраля 2021 года

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия запретила импорт битума из Ирана и освободившуюся нишу на местном рынке заняла азербайджанская компания SOCAR, сообщает Sputnik Азербайджан.

"За последний год наши покупатели перешли на азербайджанский битум, поставляемый SOCAR, а также на битум из России и Ирака вместо иранского", – рассказал изданию Argus Media один из иранских поставщиков.

С февраля 2021 года Грузия запретила импорт в страну битума и ряда других товаров, в частности, клинкера, арматуры и цемента из Ирана. Иранские поставщики негодуют. "Наши производители в Тебризе недовольны наложенным запретом", – цитирует издание одного из них.

По некоторым данным, до 2018 года из Ирана в Грузию и Армению ежегодно экспортировалось по 105 и 35 тысяч тонн битума соответственно. В последние же годы поставки из Ирана стали неактуальны из-за более высокого и доступного грузопотока из других стран, в том числе России. Это привело к постепенному снижению объема поставок битума из Ирана на рынки стран Южного Кавказа.