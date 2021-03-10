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Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване

Армянская оппозиция назвала условие разблокировки входов в здание парламента

© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Кавказ
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Как подчеркнул организатор демонстрации, протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах, сказал один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване
© photo: Sputnik / Andranik Kazaryan
Оппозиция в Армении выдвинула новые условия

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 мск) придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", – сказал Сагателян.

По словам Сагателяна, для назначения внеочередных выборов премьеру не нужно подписывать меморандум с парламентской оппозицией: у его фракции "Мой шаг" есть большинство в законодательном органе.

Ранее Пашинян подтвердил, что готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если противники действующей власти согласятся на это. Он также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.

Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.

Кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

Акция протеста (11 декабря 2020). Еревaн
© photo: Sputnik
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По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом. При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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