Президент Армении пригласил оппозицию и премьера на встречу

По его словам, в нынешней ситуации единственной целью было и остается уберечь страну от потрясений, непредсказуемых последствий

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу 13 марта премьера Никола Пашиняна, руководителей парламентских сил и оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина, сообщает РИА Новости.

"Руководствуясь национальными и общенациональными интересами, с целью обсуждения сложившейся ситуации, поиска взаимоприемлемых решений по выходу из кризиса приглашаю на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 12:00 (совпадает с тбс) премьер-министра республики, лидеров парламентских фракций, "Движения спасения родины", – говорится в заявлении президента, размещенном на его сайте.

Саркисян выразил надежду, что получит ответ на предложение до 17:00 мск 11 марта. По его словам, политический кризис в стране продолжается, ситуация остается напряженной, что может привести к непредсказуемым, необратимым последствиям для государства.

"Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные. Свою позицию неоднократно выражали и правительство, и парламентские, и внепарламентские политические силы. Однако отсутствует взаимопонимание и желание встретиться друг с другом. Более того, участились призывы к нетерпимости", - утверждает Саркисян.

По его словам, в нынешней ситуации единственной целью было и остается уберечь страну от потрясений, непредсказуемых последствий.

"В интересах государства и народа разрешение ситуации стало безотлагательным требованием", - подчеркивает президент.

Кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом. При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.